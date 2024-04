Diana Șoșoaca a obținut un ordin de protectie impotriva soțului ei, Silvestru Sosoaca. „M-am saturat sa fiu pusa la stalpul infamiei. A luat-o razna, am fost nevoita sa solicit emiterea unui ordin de protecție pentru mine și fetița mea de 11 ani care a trait in teroare alaturi de acest om. De-a lungul a doi ani m-a amenințat sa imi dau demisia altfel ma va face de ras in fața intregii lumi. Mi-a cerut sa demisionez din funcția de senator. Au fost agresiuni fizice, am depus poze, pe el l-am dat afara cand s-a napustit asupra fetiției mele, Tais. Și de fosta soție a divorțat din cauza unor violențe…