VIDEO. Planul ROȘU activat în Teleorman după un accident rutier cu 8 victime. Două persoane au murit Autoritatile din Teleorman au activat miercuri seara Planul rosu de interventie, dupa ce un autoturism a acrosat doua caruțe. Din primele informatii, accidentul s-a soldat cu cel puțin opt victime, dintre care doua au murit. Traficul in zona este blocat. Potrivit autoritatilor, accidentul s-a produs, miercuri seara, pe DN 65, in zona localitatii Putineiu. In […] The post VIDEO. Planul ROȘU activat in Teleorman dupa un accident rutier cu 8 victime. Doua persoane au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada București Pitești este blocata la aceasta ora din cauza unui grav accident rutier care a avut loc in dreptul localitații Poenari pe sensul spre București. Doua mașini și o autoutilitara au fost implicate. Șase persoane au fost ranite, din pacate doua nu au supraviețuit leziunilor foarte grave.…

- Șapte pacienți din județul Constanța au fost depistați pozitiv cu noua tulpina Delta, anunța cei de la DSP Constanța. O parte au revenit din strainatate, insa alții nu au calatorit deloc. Din pacate, o femeie de 68 de ani a murit. Este vorba despre 5 femei și o fetița de 10 ani, dar și un […] The post…

- Doua persoane au murit, iar cinci au fost ranite intr-un accident care a avut loc, duminica, pe DN 19 Oradea-Carei, in județul Bihor. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accident s-a produs la kilometrul 9+200 de metri, la ieșire din localitatea Biharia. ISU Crișana a mobilizat de urgența…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, vineri dimineața, pe A2, in care au fost implicate 20 de autoturisme. Accidentul s-a produs pe sensul București-Constanța, in zona localitații Medgidia, iar traficul este blocat pe sensul catre litoral. Potrivit Centrului Infotrafic al…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc, vineri dimineața, pe A2, in care au fost implicate 20 de autoturisme. Accidentul s-a produs pe sensul București-Constanța, in zona localitații Medgidia, iar traficul este blocat pe sensul catre litoral. Potrivit Centrului Infotrafic al…

- Barbatul abia apucase sa faca doar cațiva pași pe trecerea de pietoni, cand o mașina l-a lovit in plin, aruncandu-l in aer cațiva metri, apoi prabușindu-se pe caldaram. Accidentul a avut loc luni, in localitatea Scornicesti, chiar pe drumul european E 574 și a fost surprins de o camera de supraveghere…

- Cinci persoane au murit si trei sunt in coma, la spital, dupa ce o autoutilitara, in care se aflau opt persoane, s-a ciocnit cu un TIR, in noaptea de duminica spre luni, in județul Teleorman. Accidentul a avut loc pe DN 6, in afara localitații Draganești-Vlașca. Coliziunea s-a produs intre o autoutilitara…

- O explozie puternica urmata de un incendiu uriaș s-a produs in urma cu puțin timp la rafinaria Petromidia din Navodari. Se vorbește despre doua persoane care ar fi fost ranite. Fumul negru se vede de la zeci de kilometri, iar autoritațile au emis un mesaj Ro-Alert pentru populație. A fost activat planul…