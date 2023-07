Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 17 ani din Iași a fost reținut pentru tentativa de omor diupa ce l-a injunghiat pe un baiat de 14 ani, pe o strada din municipiul Iași. Baiatul atacat se plimba cu prietena sa. Agresorul a fost reținut, dar este internat la psihiatrie deocamdata. Miercuri dupa-amiaza, adolescentul …

- Un barbat de 36 de ani a fost arest preventiv pentru 30 de zile, dupa ce ar fi inșelat mai multe persoane ca este medic cardiolog. „Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș efectueaza acte de urmarire penala, cu persoana cercetata in stare de arest, dupa ce ar fi inșelat mai multe persoane,…

- O femeie din Gorj s-a aflat la un pas de moarte dupa ce a fost surprinsa de o viitura in timp ce se intorcea de la cules de ciuperci. Femeia a ramas izolata pe un mal de pamant, intre doua parauri, in timp ce judetul se afla sub avertizare de vreme rea. Pompierii au fost […] The post VIDEO. Operațiune…

- Polițiștii fac marți percheziții in patru județe din Romania intr-un dosar penal de inșelaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. Anchetatorii au stabilit ca mai multe mașini inchiriate din alte țari au fost vandute, cu acte false, in Romania. ”In judetele Hunedoara, Bihor, Caras…

- Un barbat din Gorj si-a lovit tatal in cap cu toporul de la un motiv banal pornit de la dorința de a demola un coteț de pasari. Duminica, dupa-amiaza ,cei doi, care locuiesc in aceeași curte, au pornit o cearta din cauza cotețului care se dorea demolat de catre fiu, iar tatal s-a impotrivit. Fiul […]…

- O fetița in varsta de 5 ani, din comuna Scoarța, județul Gorj, a ajuns la spital, dupa ce a fost mușcata de caine fara stapan pe ulița satului. Copilul se juca pe strada cand a fost atacat de caine. Din fericire, parintii erau in apropiere și au intervenit imediat. Ei au dus-o de urgenta la […] The…