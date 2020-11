Stiri pe aceeasi tema

- "O sa avem pe 6 decembrie alegeri. Dl Iohannis a transmis chestia asta mai de mult. Ce castiga omul, romanul, daca tot ii scoatem de casa. Dl Iohannis a zis ca nu a vazut niciun specialist care sa spuna sa se amane alegerile. Toti specialistii din afara au spus ca scolile raman deschise, la noi s…

- Medicul Monica Pop critica faptul ca avem parte de raportari zilnice cu privire la numarul de persoane infectate cu coronavirus și numarul de morți, insa nimeni nu vorbeste despre cei care s-au vindecat de COVID-19. ''Eu am o intrebare. De ce a a ajuns un virus sa conduca lumea? Din ce motiv aceasta…

- Cum a inceput toata povestea: Oana a suferit o dubla tragedie: pe langa ranile lasate de flacari, tanara si-a pierdut si logodnicul in incendiu "Era vineri, pe 30 octombrie. La fel ca astazi, dar acum 5 ani.Ziua aceea cumplita a inceput pentru Oana ca orice alta vineri din București, Romania.…

- ”Inceputul a fost cu o simpla camera pri­mita cadou de la sotia mea si de la un simplu aparat foto s-a schimbat cursul vietii mele. In 2009 am inceput, primul job in fotografie a fost la o nunta. I-am luat la rand pe colegii mei de la munca, am mers la tot felul de eve­nimente, aniversari, sedinte…

- Personalitati de elita din lumea artei si a muzicii clasice participa la campania dedicata strangerii de fonduri pentru burse oferite tinerilor artisti romani, duminica, in ziua cand va avea loc traditionalul Concertul Regal caritabil, anunta Fundatia Regala Margareta a Romaniei (FRMR). …

- Una dintre cele mai indragite prezentatoare TV din Romania, Mirela Vaida, este in permanența pe scena sau pe platourile de filmare. Vedeta emisiunii ”Acces Direct” de la Antena 1 a spus totul in direct. Mirela Vaida a dezvaluit un mare secret Dupa ce mai mulți fani de pe Instagram au acuzat-o ca obține…

- Procedura este complet distincta de adoptia din Romania, este decisa de justitia americana, conform legilor din New York, si in urma ei, Sorina a capatat certificat de nastere american, la fel ca un copil nascut in SUA. "Dupa toata nebunia prin care am trecut, am readoptat-o si aici in America, ca sa…

- Profetul indian Gupta Swami a fost in Romania intr-o scurta vizita și s-a aratat profund impresionat de manastirile din Bucovina. In plus, a anunțat ca, pe viitor, din aceste locuri va ridica un om care va opri decaderea Romaniei și va transforma țara intr-una dintre cele mai puternice state de pe glob.…