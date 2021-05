Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane s-au distrat intr-un club de noapte din Liverpool la o petrcere pilot organizata de guvernul din Marea Britanie. Aproximativ 3.000 de oameni au dansat vineri noaptea la prima petrecere legala dupa relaxarea restrictiilor. Petrecaretii nu au purtat masti si nu au pastrat nici distantarea sociala,…

- Autoritațile vor sa vada, astfel, daca poate readuce publicul la evenimente in siguranța, in aceasta vara, mai arata sursa citata. In Marea Britanie va fi organizat, pe 2 mai, un concert in aer liber, cu participarea a 5.000 de persoane, fara distanțare sociala și fara obligația de a purta masca de…

- Decesele cauzate de pandemia de coronavirus au depașit cifra de 3 milioane in cursul zilei de marți, arata un bilanț intocmit de Reuters. Țarile din intreaga lume au demarat campanii agresive de vaccinare, chiar in timpul celui mai sever val de imbolnaviri, in incercarea de a opri raspandirea rapida…

- O masca nazala, o inovatie impotriva covid-19 care lasa gura libera si poate fi folosita la masa, nu a fost aprobata de catre autoritatile sanitare, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda masca de protectie care acopera nasul, gura si barbia, anunța news.ro. Aceasta masca nazala, prezentata…

- Google a anuntat miercuri ca a lansat produsul News Showcase in Marea Britanie, ceea ce inseamna ca gigantul va incepe sa plateasca pentru continutul de presa pe care il preia in Regatul Unit, pentru prima data in istorie, potrivit CNBC. Gigantul din Silicon Valley a semnat contracte cu 120 de publicatii…

- Doua noi variante de tulpini de coronavirus au fost depistate in Anglia. Doua noi variante de tulpini COVID-19, dintre care una a fost clasificata drept “de interes” au fost identificate in Anglia, cu unele similaritați fața de variantele sud-africane și braziliene, a anunțat marți un comitet guvernamental…

- In lume circula, in prezent, circa 4.000 de variante ale noului coronavirus care provoaca COVID-19. De aceea, toti producatorii de vaccinuri, inclusiv Pfizer si AstraZeneca, incearca sa-si imbunatateasca vaccinurile deja produse, a declarat joi un oficial britanic. „Este foarte improbabil ca vaccinul…