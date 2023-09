VIDEO. Pericol de intoxicare cu gazul metan care țâșnea din pământ Clipe de coșmar pentru locuitorii din Satu-Mare dupa ce, n urma unor lucrari de forare, gazul metan a inceput sa țașneasca din pamant. Pentru oamenii din zona a fost trimis mesaj RO-Alert, iar echipajele CRBN (chimic, biologic, radiologic, nuclear) au intervenit la fața locului, potrivit prefecturii din Satu Mare. Situația a fost destul de grava […] The post VIDEO. Pericol de intoxicare cu gazul metan care țașnea din pamant appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

