(VIDEO) Percheziţii la evazionişti. Prejudiciul este de peste 2 milioane de lei Polițiștii din Dambovița au efectuat, in aceasta dimineata, 4 percheziții domiciliare in județele Prahova, Argeș și Dambovița.Au fost puse in executare trei mandate de aducere, persoanele depistate urmand sa fie conduse la audieri. Activitațile sunt desfașurate in cadrul unui dosar penal intocmit pentru savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala. In perioada noiembrie 2014 – decembrie 2018, administratorii unei societați comerciale ar fi omis evidențierea in actele contabile a veniturilor realizate din: prestari de servicii in domeniul transporturilor, achizițiile de articole vestimentare din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

