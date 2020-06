In Washington au fost dislocați 1.600 de soldati. Misiunea trupelor este sa puna capat jafurilor si violentelor inregistrate in capitala SUA de protestatarii revoltati de uciderea lui George Floyd, un afro-american de 46 de ani, decedat in timp ce era incatusat de o patrula de politie in Minneapolis. Intr-un mesaj catre armata transmis aseara, secretarul Apararii, Mark Esper, le-a cerut trupelor sa „ramana apolitice”, aparent indemnandu-i sa nu ia parte la proteste. Trupele trimise includ membri ai politiei militare si infanterie. „Elemente active la datorie sunt postate in baze militare in Regiunea…