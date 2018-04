Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce unii moldoveni au sarbatorit acasa alaturi de rude si prieteni, altii au ales sa petreaca timpul in sanul naturii, la un gratar, cu muzica si multa voie buna. Mai ales ca si timpul de afara a fost tocmai bun de iesit la iarba verde.

- Aroma de cozonac si de miel copt se simte, astazi, in aproape fiecare casa din Moldova. Pregatirile au inceput inca in Joia Mare, atunci cand gospodinele au incins cuptoarele si au vopsit ouale. Bucatele vor fi sfintite in aceasta noapte, de Invierea Mantuitorului.

- Un barbat din Campia Turzii a fost arestat preventiv dupa ce a adresat injurii si amenintari cu acte de violenta unui agent de politie, vineri seara, dupa ce acesta a intervenit la un caz in care a fost reclamata tulburarea ordinii si linistii publice.

- Sambata Mare este ultima zi a postului Paștelui, fiind declarata zi de odihna. Sambata Mare este, de asemenea, ziua in care se praznuiește ingroparea trupeasca a Mantuitorului Iisus Hristos, precum și pogorarea Lui in iad, salvand neamul omenesc și scoțandu-l din stricaciune. Potrivit traditiei,…

- Presa de casa a primarului dezinformeaza opinia publica de limba maghiara din Carei prezentand deformat secvente de la sedinta de Consiliu Local din data de 28 martie 2018 intr-un articol aparut in data de 5 aprilie 2018. Cel din imaginea de mai sus. Desi nu a fost prezent la sedinta, consilierul primarului…

- Te-ai gandit vreodata la ce ai in comun cu o locuitoare a Australiei, țara aflata la celalalt capat de lume? Sarbatoarea Paștelui e unul dintre lucrurile acelea care ne leaga de oameni din culturi diferite, aflați, uneori, chiar la zeci de mii de kilometri departare. Fiecare țara are, insa, obiceiurile…

- Un incendiu de amploare s-a produs la o fabrica de focuri de artificii din New Delhi, India. Cel putin 17 oameni au murit in urma izbucnirii flacarilor. Fortele de ordine au declarat ca in cladire se aflau aproximativ 50 de persoane.

- În timp ce pentru mulți dintre noi sarbatorile de iarna s-au încheiat deja, pentru ortodocșii de rit vechi acestea continua. Noaptea trecuta ei au sarbatorit intrarea în Noul An. Și în Constanța au fost numeroase persoane care au petrecut potrivit tradițiilor cu masa îmbelșugata.…