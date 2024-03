Stiri pe aceeasi tema

- Paștele catolic in 2024 cade pe 31 martie, o zi de mare bucurie. In Duminica Paștelui, catolicii participa la Liturghie și celebreaza Invierea lui Isus Hristos.12 Duminica Invierii inseamna un moment de reintoarcere la tradiții, la origini și la obiceiurile vechi de sute de ani. Pentru catolici, Paștele…

- Credinciosii catolici sarbatoresc duminica Paștele, sarbatoare sfanta a luminii. Duminica Invierii inseamna un moment de reintoarcere la tradiții, la origini și la obiceiurile vechi de sute de ani. Citește și: Trecem la ora de vara in aceasta noapte: ceasurile se dau inainte cu o ora. Anuntul CFR Calatori…

- Moșii de iarna 2024: Ce nu este bine sa faci in Sambata Morților. Tradiții, superstiții și obiceiuri Pe 9 martie creștinii ortodocși sarbatoresc Moșii de Iarna sau Sambata Morților. Este una dintre sarbatorile importante in calendarul ortodox 2024. In aceasta zi creștinii fac parastase și dau de pomana…

- ​Dragobetele este o sarbatoare populara, celebrata de romani pe 24 februarie. Sunt multe tradiții, obiceiuri și superstiții legate de aceasta zi in care fetele și baieții trebuie sa se intalneasca și sa-și declare dragostea. Conform tradiției populare, la Dragobete pasarile se strang in stoluri, ciripesc,…

- Dragobetele, stravechea zi a indragostitilor, echivalentul romanesc al zilei Valentine’s Day, este sarbatorita astazi, 24 februarie. Este momentul in care intreaga natura renaște și se pregatește pentru venirea primaverii.

- A inceput Postul Paștelui Catolic 2024. Semnificații pentru credincioși, tradiții și obiceiuri. Ce este Miercurea Cenușii Postul Paștelui Catolic 2024. Credincioșii romano-catolici au inceput Postul Paștelui. In acest an, diferența intre cele doua sarbatori marcate de catolici și ortodocși este de peste…

- An de an, crestinii ortodocsi il sarbatoresc, la data de 7 ianuarie, pe Sfantul Ioan Botezatorul. Iata numeroasele tradiții, obiceiuri și superstiții care au loc in acasta zi. Ce trebuie sa faci ca sa ai parte de noroc tot anul.

- Sarbatoarea de Boboteaza este una dintre cele mai importante zile din calendarul creștin-ortodox și este praznuita anual, pe 6 ianuarie, zi in care preotii sfintesc apele, iar cei care sunt stropiti cu agheasma sunt feriti de rele si boli.In ziua de Boboteaza, se respecta mai multe tradiții, obiceiuri…