- Prezentatoarea Antenei 1 Anca Lungu a demisionat pentru ca urmeaza sa devina pentru a doua oara mamica, sarcina pe care a tinut-o secreta. Vedeta a divortat vara trecuta de Stefan Lungu, fostul consilier al Elenei Udrea, cu care are o fetita in varsta de aproape 4 ani si va deveni mamica pentru a doua…

- Daca la primul copil s-a fotografiat adesea cu burtica de gravida, acum vedeta Antenei 1 a preferat discretia. Si-a luat „La revedere!” de la telespectatorii Observatorului de weekend, promitand insa ca va tine legatura cu ei, de departe, ca reporter special stabilit la Nisa. Daca unii dintre fanii…

- Anca Lungu este insarcinata si se muta la Nisa alaturi de iubitul bogat Viata s-a schimbat radical in cazul Ancai Lungu. Dupa ce a divortat de Stefan Lungu, cu care a avut o casnicie afectata de problemele acestuia cu justitia, si cu care are o fetita de patru ani, prezentatoarea de la Antena 1 a cunoscut…

- Anca Lungu se retrage de la pupitrul știrilor pentru a deveni mamica. Prezentatoarea Observatorului de weekend de la Antena 1 este insarcinata pentru a doua oara, insa aceasta nu va fi singura schimbare majora din viața sa. Dupa un divorț dureros despre care nu a dorit sa ofere prea multe detalii,…

- Cine este noul iubit al Ancai Lungu. Fosta știrista de la Antena 1 este insarcinata in șase luni și urmeaza sa aduca pe cel de-al doilea copil. Barbatul de care s-a indragostit este milionar grec, despre care se spune ca este “Regele cosmeticelor”. Mai mult, dupa ce s-a retras de la pupitrul știrilor,…

- O noua idila-bomba in showbiz-ul nostru pare ca a inceput! CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va ofera astazi imagini, in exclusivitate, cu Ștefan Lungu, fostul soț al Ancai Lungu, in brațele Ioanei Urețu! La 9 luni de la divorțul de „Prințesa Polonic”, Ștefan Lungu și „Prințesa Dulciurilor”, așa…

