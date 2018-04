Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a XXVIII-a a Ligii secunde a fost devansata cu doua zile din cauza Sarbatorilor Pascale. Primele jocuri ale rundei s-au disputat ieri dupa-amiaza, insa grosul partidelor sunt programate in cursul zilei de astazi. Dupa doua deplasari consecutive Foresta revine pe Areni ...

- Omul de afaceri Adrian Ragnar Thiess, 44 de ani, este de cateva zile in atenția tuturor, fiind anunțat drept cel care intermediaza vanzarea clubului Dinamo catre un grup de investitori straini. De-a lungul ultimilor ani, Thiess s-a implicat activ prin declarații grele in sportul din Romania. ...

- Mijlocașul ofensiv al lui Mouscron, Dorin Rotariu, a dezvaluit care este modelul de succes al unui fotbalist profesionist in Occident si cum s-a schimbat dupa un an petrecut in Belgia. 1,5 milioane de Eeste cota lui Roti conform transfermarkt.de Intotdeauna a fost un tanar mai altfel. Dorin Rotariu…

- Dinamo traverseaza, fara indoiala, cel mai slab sezon din ultimii ani. Eliminata din Cupa Romaniei, echipa din „Stefan cel Mare” urmeaza sa se lupte pentru evitarea retrogradarii. Cu gandul la meciurile de foc din play-out-ul Ligii I, unul dintre cei mai importanti jucatori ai „cainilor rosii” a decis…

- Ioan Andone (57 de ani) a antrenat-o ultima data pe Dinamo in sezonul trecut, iar acum spune ca e gata sa revina in fotbal, dar nu ca antrenor. "Ma vad manager general undeva. Vom vedea unde. Bineințeles ca poate fi in fotbalul romanesc. Am așa in cap mai multe idei, am niște discuții, vom vedea ce…

- Gabi Enache nu este singurul fotbalist de la FCSB care si-a manifestat intentia de a o parasi pe vicecampioana Romaniei. Denis Alibec i-a cerut si el lui Gigi Becali sa fie laasat sa plece de la gruparea ros-albastra.

- Mijlocasul croat Antun Palic, revenit in aceasta pauza competitionala la Dinamo, a declarat, sambata, in conferinta de presa in care a fost prezentat oficial, ca s-a intors deoarece se simte ca acasa la gruparea din Soseaua Stefan cel Mare. "Fizic sunt bine, am inceput pas cu pas antrenamentele cu echipa.…