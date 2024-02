Stiri pe aceeasi tema

- Acționarul majoritar al lui Dinamo, Eugen Voicu, a vorbit despre perioada prin care trece echipa, fara punct in 2024 in Liga 1 și in pericol real de a retrograda pentru a doua oara in 2 ani. „Dupa meciul bun cu Rapid, a venit meciul cu FCU Craiova, care nu s-a ridicat la inalțimea așteptarilor noastre…

- Comitetul Executiv al FRF a aprobat modificarea ROAF in scopul creșterii numarului jucatorilor formați la nivel național in meciurile din Liga 1. Astfel, conform deciziei de astazi, incepand cu sezonul 2024-2025, cluburile din primele doua ligi vor fi obligate sa foloseasca minimum 5 jucatori formati…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, marti, ca incepand cu sezonul 2024-2025 va impune ''regula 5+6'', conform careia cluburile din Superliga si Liga a II-a vor fi obligate sa foloseasca minimum 5 jucatori formati la nivel national pe intreaga durata a unui meci, informeaza Agerpres.Presedintele Razvan…

- Ai numarat zilele pana la mult așteptata vacanța, cand in sfarșit vei avea șansa sa te relaxezi și sa te deconectezi de la haosul cotidian. Insa, planurile de recreere se pot narui intr-o clipita, intrucat se intampla ca fix atunci sa te ia durerea de cap sau ca o raceala sa-și faca simțita prezența

- Odata cu transferul la Tottenham, evaluat la aproximativ 30 de milioane de euro, Radu Dragușin a devenit cel mai scump fotbalist roman din istorie.Bucuria naționala și mandria ca fotbalul romanesc scoate din nou capul intr-un campionat care conteaza a fost de scurta durata. S-a declanșat repede…

- Razi in hohote! ChatGPT a scris o poezie pentru patronul de la FCSB, Gigi BecaliGigi Becali este un personaj emblematic pentru fotbalul romanesc. De multe ori, patronul FCSB a fost in atenția publicului din cauza replicilor cu iz comic și a personalitații sale spumoase. „Gigi Becali, antrenor…

- Continue reading Voi ne-ați citit, noi v-am informat! Playsport a oferit cele mai tari exclusivitați ale anului 2023! Ne-am calificat impreuna la EURO 2024, am ales „Balonul de Aur” și am aflat cele mai tari transferuri din fotbalul romanesc at Info real.

- O ierarhie agregata a golgheterilor Under 23 din L1 și Liga 2 Casa Pariurilor ne ofera la acest moment al sezonului tabloul unor talente promițatoare pentru fotbalul romanesc.Care sunt cei mai buni tineri marcatori din fotbalul nostru la nivelul primelor doua eșaloane? Analiza noastra vizeaza toți fotbaliștii…