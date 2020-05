Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte și-a gasit fericirea in brațele lui Florin Pastrama, insa vedeta a trecut print-o grea suferința atunci cand avea doar 25 de ani. Soțul sau s-a stins din viața chiar sub privirile ei, iar vedeta are chiar și pana astazi un mare regret.

- Cand vine vorba de omenie și acte de caritate, Gigi Becali nu mai ține cont de nimic, nici macar de regulile de cirucalație. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe latifundiarul din Pipera chiar in timp ce incalca legea in trafic.

- Pandemia de coronavirus le-a afectat afacerea sotilor Brigitte si Florin Pastrama. Ei au decis sa vanda shaormeria din zona Fundeni, cu 57.000 de euro. Fotoreporterii Click! i-au surprins in timp ce o pregateau pentru a “preda stafeta”. Shaorma si plescavita a la Brigitte vor fi istorie! Dupa ce si-a…

- Viorel Moldovan și soția, un adevarat exemplu in privința luptei impotriva Covid-19. Paparazzii Spynews.ro au pornit pe urmele celor doi, la cumparaturi, și ce au surprins... Sa vezi și sa nu crezi!

- Brigitte și Florin Pastrama formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul autohton. De curand, cei doi au fost protagoniștii unui cadru demn de indragostiți. Iata cum este rasfațata bruneta de partenerul sau de viața!

- Moderatorul Antena3 Radu Tudor a rabufnit sambata, pe Facebook, in plina criza de coronavirus. El intreaba autoritațile cu spitale in subordine cate paturi de terapie intensiva noi au facut și le amenința ca nu vor scapa, in cazul in care vor muri oameni pentru ca nu au facut nimic.„A trecut…

- Pandemia de coronavirus le da mari emoții și vedetelor noastre, care și-au investit agoniseala de o viața in afaceri de sute de mii de euro. Click! a scris despre situațiile in care se afla Pepe, Brigitte și Florin Pastrama, Joseph Hadad, iar astazi va prezinta bilanțul celebrului Mugur Mihaescu, alias…

- Propunerea legislativa, care completeaza art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii si art.94 din Legea nr.1/2011 a Educatiei nationale, a fost initiata de catre zece parlamentari apartinand grupurilor PSD, USR, UDMR, Pro Europa, minoritati sau neafiliati, potrivit Agerpres. Conform proiectului, salariatii…