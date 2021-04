Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc i-a indemnat pe credincioși la slujba oficiata la Vatican sambata seara sa nu iși piarda speranța „in aceste luni intunecoase de pandemie”, potrivit Reuters. „In aceste luni intunecoase de pandemie, sa-L ascultam pe Domnul Inviat care ne invita sa incepem din nou și sa nu ne pierdem niciodata…

- Paștele catolic 2021. Mesajul Papei Francisc: Sa nu ne pierdem niciodata speranta. Dumnezeu nu sfarseste niciodata sa ne uimeasca Paștele catolic 2021. Mesajul Papei Francisc: Sa nu ne pierdem niciodata speranta. Dumnezeu nu sfarseste niciodata sa ne uimeasca Mesajul Papei Francisc de Paștele catolic…

- Papa Francisc a condus sambata ceremonia religioasa de Paste in conditii speciale cauzate de COVID-19. El a declarat ca spera ca vremurile grele ale pandemiei sa se sfarseasca, iar oamenii sa poata redescoperi „bucuria vietii de zi cu zi”. Acesta a fost al doilea Paste consecutiv in care toate slujbele…

- Cu intreaga Italie sub restricții severe, slujba de Inviere de la Vatican a fost devansata, pentru ca enoriașii sa ajunga acasa inainte de ora 22.00. Papa a oficiat slujba in bazilica aproape goala. Un numar foarte mic de oameni a fost primit in Bazilica Sf. Petru de la Vatican, altadata plina de credincioși,…

- IPS Teodosie a criticat dur decizia de ridicare a restricțiilor de circulație pana la ora 02.00 in noaptea de Inviere: „Ora 02.00 mi se pare o restrictie nejustificata, nelogica. Este o ranire a sufletului credinciosilor la cea mai mare sarbatoare. Cum sa fie pana la ora 02.00? Nu se poate. Nici…

- In urma intalnirii intre premierul Romaniei, Florin Cițu și reprezentanții cultelor, s-a hotarat ca bisericile sa ramana deschise in Noaptea de Inviere, astfel incat romanii sa poata participa la slujba, cu respectarea anumitor norme de protecție. Noi masuri urmeaza sa fie anunțate in perioada urmatoare.…

- „Ca urmare a unor informații false aparute atat in presa scrisa cat și pe anumite pagini ale unor persoane de pe anumite rețele de socializare in care este prezentata o “declarație” ca fiind atribuita șefului DSU, dr. Raed Arafat, pentru corecta informare a opiniei publice facem urmatoarea precizare:FAKE…

- ”Veniți de luați lumina!” va rasuna, din nou, la fel ca in ultimii aproape 2.000 de ani, și in anul pandemiei 2021. Numai ca, la fel ca in anul precedent, 2020, preoții vor striga singuri, in biserici. Nimeni nu se va apropia, nimeni nu va lua lumina, relateaza stiripesurse.ro. Marea bucurie a sarbatorii…