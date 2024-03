Stiri pe aceeasi tema

- Statul Islamic a preluat responsabilitatea pentru atacul mortal din sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, care a rezultat in sute de victime și distrugeri semnificative. The post RUSIA Statul Islamic revendica atacul devastator de la sala de concerte din Moscova first appeared on Informatia…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS) a revendicat, pe canalul de Telegram al grupului, responsabilitatea pentru atacul terorist de la sala de concerte Crocus City Hall, de la periferia Moscovei, soldat cu cel putin 60 de morti si peste 100 de raniti, informeaza CNN.ISIS a transmis ca luptatorii sai…

- Cel puțin 62 de persoane au fost ucise vineri in atacul comis de indivizi inarmati la un concert desfasurat la sala Crocus City Hall de langa Moscova, a anuntat sambata Comisia de ancheta, citata de agentiile ruse de presa, scrie AFP. ‘Sunt in curs de examinare corpurile persoanelor decedate. S-a stabilit…

- Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Maria Zaharova, a apreciat ca declaratia emisa de biroul secretarului general al ONU despre atacul de la o sala de concerte de la periferia Moscovei a fost „prea slaba”

- Presedintele rus Vladimir Putin este informat „constant” si a fost informat „inca din primele minute” despre atacul sangeros de vineri seara de la o sala de concerte de la periferia Moscovei, a declarat purtatorul sau de cuvant, Dmitri Peskov. „Inca de la primele minute ale incidentului de la Crocus…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a dat asigurari ca Rusia ii va „distruge” pe liderii ucraineni daca se dovedeste ca acestia sunt responsabili de atacul armat asupra unei sali de concert comis, vineri seara, la periferia Moscovei, relateaza AFP. „Daca se stabileste ca este vorba de teroristi ai…

- In urma impușcaturilor ce au avut loc la sala de concerte Crocus City Hall, din nord-vestul Moscovei, Ministerul rus de Externe a emis o declarație in care a calificat evenimentul drept un atac terorist și a solicitat condamnarea ferma a acestuia din partea comunitații internaționale.

- Directia principala de informatii a Ministerului ucrainean al Apararii (GUR) a admis din nou marti posibilitatea ca Rusia sa-i fi utilizat drept scuturi umane pe cei 65 de prizonieri de razboi ucraineni care, potrivit versiunii Kremlinului, si-au pierdut viata in urma prabusirii avionului rusesc Il-76…