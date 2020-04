Stiri pe aceeasi tema

- Noi posibili suspecti au aparut in ancheta pe care au inceput-o Veronica si Viorel, dupa ce s-au trezit cu un misterios bilet in usa! De altfel, in aceasta investigatie s-au implicat si telespectatorii nostri, care au pus cap la cap mai multe detalii si au incercat sa-i ajute pe sotii Stegaru.

- Marian a dat proba de scris, dupa ce a fost acuzat de Veronica si de Viorel ca el ar putea fi autorul biletului pe care l-au gasit in usa casei lor. Insa, chiar si asa, sotii Stegaru au spus vineri, clar si raspicat, ca ei nu sunt atat de siguri de nevinovatia lui Marian.

- Chiar de Buna Vestire, un musafir neașteptat a ajuns la ușa soților Stegaru! Emy, cea care aproape l-a furat pe Viorel din brațele Vulpiței, a venit cu daruri la cei doi soți și, iata, și cu ganduri de pace!

- De la dragoste, la scandal si inapoi! Veronica si Viorel isi schimba starile de la o ora la alta. Dupa o discuție aprinsa in platoul emisiunii și o conversație cu tatal vulpiței care a starnit reacții acide, a ieșit la iveala și dulcea razbunare a domnului Stegaru. Mai mult, Viorel a fost surprins și…

- Pe zi ce trece in familia Stegaru apar noi lucruri, alte spre bine, iar altele spre mai puțin bine. Dupa ce nu a avut o relație deloc cu familia Veronicai, Viorel s-a impacat cu parinții soției sale, iar acum chiar le ofera bani.

- Nici macar in sfanta zi de vineri nu e liniste si pace in casa Stegaru. Veronica si Viorel sunt mai furiosi ca niciodata unul pe celalalt. Reprosuri, porunci, acuzatii de infidelitate si amenintari s-au auzit in apartamentul in care stau cei doi soti. Ba chiar, Veronica a si plans de durere.

- Toata familia Stegaru sta ca pe ace de ieri, de cand a fost facut testul de paternitate. Iar daca Veronica si Viorel sunt convinsi ca fata are in vene sangele lor, mama lui Viorel inca e in dubii. Pentru dumneaei un lucru e cert: ca isi doreste ca cea mica sa fie nepoata sa, iar ea sa o poata creste…

- Rasturnare de situatie in cazul sotiei-vulpita din Vaslui. Dupa ce s-a aflat ca tanara de 22 de ani s-a intalnit cu mai multi barbati si si-a inselat sotul, Viorel a decis ca vrea, totusi, sa-si ierte sotia si sa plece acasa impreuna cu ea.