Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Australia s-a pomenit cu o decorațiune ieșita din comun in bradul de Craciun. Un ursuleț koala a intrat in casa și s-a catarat in varful pomului. Oamenii nu au știut cum sa procedeze, așa au sunat la numarul de urgența."Nu-mi venea sa cred.

- O familie din Adelaide, Australia de Sud, a gasit o „decorațiune” ieșita din comun in bradul lor de Craciun. Un koala aventuros a intrat in casa și s-a cuibarit in pomul festiv. Intimplarea s-a petrecut miercuri, iar animalul a fost mutat intr-o locație mai potrivita cu ajutorul unei organizații de…

- In aceste clipe are loc inaugurarea bradului de Craciun din centrul capitalei. Evenimentul de inaugurare din acest an este organizata in regim online, din cauza situației epidemiologice. Cu toate acestea, mai mulți trecatori au venit pentru a urmari procesul.

- Mai multe locații din capitala vor fi decoarate cu ocazia sarbatorilor de iarna. Este vorba despre zonele verzi, parcuri și scuaruri din toate sectoarele orașului. Responsabilii de la Primarie, de comun cu agenții economici, vor instala brazi, luminițe, figurine decarative, iar in diverse locații vor…

- Rocky, mica bufnita care saptamana trecuta a provocat senzatie dupa ce a fost gasita printre ramurile bradului de Craciun din Rockefeller Center, a fost eliberata in natura dupa ce a petrecut mai multe zile la un centru de reabilitare destinat animale salbatice pentru a-si recapata fortele, relateaza…

- Tradiționalul Pom de Craciun, care va fi imbodobit la Casa Alba, a fost intimpinat de Prima Doamna a SUA, Melania Trump. Sunt ultimele saptamini pe care Melania Trump le petrece la Casa Alba dupa ce Donald Trump a pierdut alegerile. Bradul a fost adus de o trasura trasa de cai pina in fata usii principale…

- O rețeta mai puțin știuta care are la baza varza a salvat multe domnișoare la inceput de drum in ale gastronomiei. Vrei sa surprinzi rudele venite in vizita sau familia soțului la masa de Craciun și nu știi ce sa prepari? Nu trebuie sa ai o mare indemanare in bucatarie pentru acest preparat! Preparat…

- Municipalitatea mentioneaza ca anul acesta, din cauza pandemiei, nu vor fi organizate iarmaroace, insa, traditional, in centrul capitalei va fi amenajat Pomul de Craciun. La sarbatorile din acest an, Pomul de Craciun cel mai probabil va fi instalat in scuarul catedralei mitropolitane si nu in Piata…