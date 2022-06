Stiri pe aceeasi tema

- Unui militar din Regimentul de Garda, prezent la festivitațile de Ziua Eroilor, in parcul Carol, i s-a facut rau tocmai in timup discursului președintelui Klaus Iohannis. Soldatul a cazut pur si simplu din picioare., in fața colegilor, care l-au dus imediat pe o banca din apropiere. Militarii au avut…

- Romanii vor sta acasa de Ziua Copilului, miercuri, pe 1 iunie, dar si de Rusalii, pe 12 si 13 iunie. Parlamentarii vor sa legifereze, dupa model occidental, compensare cu alte libere pentru sarbatorile care se suprapun cu liberele de la sfarsitul saptamanii. Motivul pentru care parlamentarii au inițiat…

- Un avion al companiei chineze Tibet Airlines a abandonat decolarea, dupa ce a luat foc. Toți cei 113 pasageri au fost evacuați, iar 36 dintre ei au suferit rani ușoare. Avionul, un A319 Airbus, a fost cuprins de flacari chiar pe pista, in timpul decolarii. Din primele informații se pare ca piloții s-au…

- Hackerii au reușit sa atace descrierile programelor TV din Rusia chiar in timpul ceremoniei din Piața Roșie. In loc sa se poata uita la parada Armatei Roșii, milioane de ruși au citit mesaje anti-razboi pe micile ecrane. Conform publicației Metro și BBC, mesajele anti-razboi au aparut pe mai multe canale…

- In timpul asediului de doua luni al orasului-port ucrainean Mariupol, armata rusa a ucis de doua ori mai multi oameni decat nazistii in cei doi ani de ocupare a orasului in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, sustine primarul localitatii, Vadim Boicenko. „In doi ani, nazistii au ucis 10.000 de…

- Cei 2.000 de specialisti angajati in perioada starii de alerta declarata in contextul pandemiei COVID-19 in directiile de sanatate publica si in serviciile de ambulanta vor putea fi mentinuti in sistemul de sanatate. Asta prevede o hotarare care a fost adoptata de Guvern. Executivul a anuntat ca a…

- Un moment absolut incredibil a avut loc pe scena premiilor Oscar 2022. Will Smith l-a lovit pe Chris Rock, dupa o gluma facuta pe seama soției sale. Gazda a facut o aluzie despre coafura inedita a soției lui Will Smith, actrița Jada Pinkett Smith. Se pare ca nici aceasta nu ar fi apreciat gluma lui…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege care prevede ca personalul angajat in perioada starii de alerta poate ramane sa lucreze in domeniul in care a activat. Deputatul Dan Constantin Șlincu a transmis ca este vizat de acest proiect de lege personalul din sistemul…