Stiri pe aceeasi tema

- Un chinez din orasul Hangzhou, de langa Shanghai, si-a propus sa ii motiveze si pe ceilalti cetateni aflati in situatia lui, sa faca miscare chiar daca sunt blocati in locuinte. Orasul in care acesta locuieste este in carantina de pe data de 5 februarie, pentru a diminua raspandirea virusului coronavirus.

- Chiar daca a avut parte de o pauza de doua saptamani dupa participarea la Australian Open, Simona Halep a ales sa nu participe la meciurile Romaniei cu Rusia din Cupa FED, preferand sa se antreneze pentru turneele de la Doha și Dubai. De altfel, Alexandra Dulgheru a postat pe Instagram o poza in care…

- Sofia Kenin, 21 de ani, 15 WTA, este noua campioana de la Australian Open. Jucatoarea din SUA a invins-o, sambata, in finala pe Garbine Muguruza, 26 de ani, locul 32 WTA, scor 4-6, 6-2, 6-2.GARBINE MUGURUZA 26 de ani Locul 32 WTA 7 titluri, 4 finale disputate Performanțe de Grand Slam: invingatoare…

- Garbine Muguruza, 26 de ani, locul 32 WTA, și Sofia Kenin, 21 de ani, 15 WTA, se dueleaza azi, de la ora 10:30, pentru trofeul de la Melbourne intr-o finala pe care nimeni nu o prevedea la startul turneului. Meciul poate fi urmarit liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Eurosport 1.GARBINE MUGURUZA 26…

- Fiecare an vine cu alegeri regretabile – uneori mai mici, alteori mai mari. In materie de trenduri, anul 2019 nu s-a dezis. De la moda și machiaj pana la social media și cariera, exista cate un trend fara de care am duce-o mai bine in fiecare domeniu. Mai jos gasești doar o parte din ele: Sprancenele…

- Zapada si vremea rece nu este un obstacol pentru cei carora le place sa alerge. Oamenii s-au adunat la Manastirea Capriana, de unde au pornit spre Chisinau. Mai in gluma, mai in serios, entuziastii au spus ca scopul lor a fost sa cheme zapada, lucru care le-a reusit.

- FCSB - CRAIOVA 2-0 // Piți, te-a batut Gigi! A doua oara in 3 luni! „Am auzit ca ei ne pregatesc o surpriza. Dar Becali pe banca n-ar fi o surpriza. Gigi sta mereu pe banca, chiar daca voi nu-l vedeți. Stați liniștiți”, spunea Pițurca inaintea meciului cu FCSB. Problema cea mai mare nu e ca te-a invins…