VIDEO Noi violențe în Somalia: Explozii și focuri de armă în capitala Mogadishu între forțele guvernamentale și susținătorii opoziției Focuri de arma și explozii de rachete au erupt vineri în capitala somaleza Mogadishu dupa ce forțele guvernamentale s-au ciocnit cu susținatorii opoziției ieșiți sa protesteze împotriva amânarii alegerilor, relateaza Reuters.



Mai multe înregistrari video cu incidentele au aparut pe platformele social media, una dintre acestea aratându-l pe fostul premier Ali Khaire în fruntea unui grup de demonstranți când sunt surprinși de focurile de arma.







Jurnaliștii Reuters de la fața locului au relatat ca au auzit focuri de arma intermitente… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”EMA a primit astazi cererea de autorizare condiționata a vaccinului anti-COVID-19 al Janssen (n.r. numele folosit pe piața europeana de Johnson & Johnson). EMA va desfașura o evaluare științifica amanunțita intr-un program accelerat pe baza caruia vom acorda autorizarea condiționata de piața”, se arata…

- The chairman of the National Committee for the coordination of the COVID-19 vaccination campaign, Valeriu Gheorghita, specified on Tuesday that there is new data regarding the efficacy of the AstraZeneca vaccine for people over 65, and that provided that this will be accepted by the European Medicines…

- Presedintele american, Joe Biden, a comunicat, joi, Congresului ca a anulat finantarea prin procedura de urgenta nationala a proiectului construirii zidului la frontiera dintre Statele Unite si Mexic, informeaza site-ul de stiri Axios.com, citat de Mediafax.

- "Enel Green Power (EGP) a stabilit un nou record in 2020 prin construirea a 3.106 MW de noi capacitati regenerabile in intreaga lume, cu 77 MW mai mult (+ 2,5%) fata de capacitatea regenerabila construita in 2019", anunta compania. Viziunea pentru 2030 prevede o capacitate regenerabila totala de circa…

- Americanii au anuntat ca printre cei arestati in urma violentelor de la Capitoliu se afla si un roman, membru important al unei organizatii neofasciste din Statele Unite. Nu este pentru prima data cand el are probleme cu justitia americana.

- Un agent al CIA a fost ucis recent în timpul unei operațiuni în Somalia, un incident care ar trebui sa reînceapa dezbaterile din Statele Unite cu privire la prezența americanilor în țara devastata de razboi, potrivit AFP.Potrivit New York Times, care a dezvaluit incidentul,…

- Polonia asteapta sa vada cum evolueaza din punct de vedere politic si legal situatia din Statele Unite, inainte de a-l recunoaste pe Joe Biden ca presedinte, a afirmat marti ministrul polonez de externe Zbigniew Rau, citat de Reuters. Victoria lui Biden la 3 noiembrie pune intr-o situatie dificila guvernul…

- Politica de blocare, așa cum se practica in Statele Unite, este un dezastru fara atenuare și fara final Aproape un an de la pandemia COVID, chiar și o mica parte a gandirii critice ar trebui sa ne spuna ca politica de blocare, așa cum se practica in Statele Unite, este un dezastru fara atenuare și fara…