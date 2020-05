Stiri pe aceeasi tema

- "Chiar daca zilele acestea sunt dificile pentru noi toti, va doresc tuturor o sarbatoare de 10 Mai cu speranta, incredere si convingerea in destinul tarii noastre", este mesajul Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei. "Astazi este sarbatoarea nationala de 10 Mai. In fiecare an, Palatul Elisabeta…

- Evenimentele din acest an de 10 mai, Ziua Regalitații, nu vor mai avea loc. Conform Casei Regale a Romaniei, in aceasta zi Custodele Coroanei, Margareta, va trasmite un mesaj tuturor romanilor, noteaza Agerpres. Astfel, tradiționala depunerea de flori si ceremonialul militar de la Statuia Regelui Carol…

- Traditionalele evenimente organizate cu prilejul sarbatorii nationale de 10 Mai nu vor mai avea loc, Custodele Coroanei, Margareta, urmand sa transmita, duminica, un mesaj tuturor romanilor, anunta Casa Regala. "In imprejurarile actuale, Casa Majestatii Sale Custodele Coroanei nu va mai organiza evenimentele…

- Custodele Coroanei, Margareta, presedintele Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, transmite, intr-un mesaj adresat de ziua acestei organizatii, ca solidaritatea milioanelor de voluntari si angajati din lume implicati in lupta cu noul coronavirus ne va ajuta sa depasim aceasta perioada.…

- Custodele Coroanei, Margareta, afirma, in preajma implinirii a 75 de ani de la sfarsitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, ca Regele Mihai, cel care "a schimbat destinul unui continent intreg la 23 August 1944", a fost toata viata alaturi de romani. "Regele Mihai, tatal meu,…

- Familia Regala a Romaniei a primit Lumina de la Sfantul Altar al biericii Savarșin. Margareta, Custodele Coroanei, și Radu Duda, Principe al Romaniei, l-au așteptat pe parintele Calin echipați corespunzator cu manuși. „Familia Regala a primit Lumina de la Sfantul Altar al bisericii Savarșin Puțin inainte…

- Un clip video in care Custodele Coroanei, Margareta, aflata in aceste zile la Savarsin, unde, potrivit traditiei, pregateste in bucataria regala cozonac, pasca si oua rosii pentru sarbatoarea Sfintelor Pasti, a fost distribuit joi de Casa Regala. "In Saptamana Mare, Majestatea…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a vizitat luni, pentru prima data, sediul Ministerului Apararii Nationale, prilej cu care si-a exprimat speranta ca Familia Regala va continua proiectele pe care le desfasoara in colaborare cu aceasta institutie. "Avem diverse proiecte unde putem sa…