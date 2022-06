VIDEO. Momentul în care rușii bombardează mall-ul din Ucraina. Oameni disperați sar în lac sau fug cu copiii în brațe Imagini surprinse de camerele de supraveghere dintr-un parc, aflat in imediata apropiere a mall-ului din Kremenciuk, arata momentul in care rachetele rusești lovesc centrul comercial. In imagini poate fi observat suflul exploziei, precum și oameni disperați care incearca sa scape cu viața. Cel putin 18 persoane au murit in atacul de la Kremenciuk. In continuare, […] The post VIDEO. Momentul in care rușii bombardeaza mall-ul din Ucraina. Oameni disperați sar in lac sau fug cu copiii in brațe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

