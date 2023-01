Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 21 de ani din Sebes a murit, duminica seara, dupa ce autoturismul pe care il conducea cu viteaza foarte mare s-a izbit de insula unui sens giratoriu, informeaza News.ro . Imaginile de pe camerele de supraveghere care au surprins momentul impactului arata cum un autoturism intra…

- Departamentul de Pompieri din Pasadena a distribuit o fotografie care arata o Tesla scufundata intr-o piscina din curte. Pompierii au spus ca un barbat care conducea un autoturism Tesla a ajuns cu mașina intr-o piscina din California, fiind salvat de doi angajați au unei gradinițe din apropiere, relateaza…

- Doua persoane au decedat, marti, in urma unui accident rutier produs pe DN 2, in zona localitatii ialomitene Movilita. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Ialomita, in eveniment au fost implicate un autoturism si un autocar, in cele doua autovehicule fiind in total 18 persoane. In urma…

- Un sofer in varsta de 39 de ani a murit in masina sa, in timp ce se afla la un semafor pe o strada din Constanța. Tragedia s-a produs sub ochii copilului barbatului, pasager in mașina. Momentul in care barbatului i s-a facut rau a fost surprins de un alt șofer care a sunat imediat […] The post A murit…

- Sase copii, cu varstele cuprinse intre 11 si 14 ani, au fost accidentati grav, miercuri seara, pe o trecere de pietoni din municipiul Petrosani. Șoferul banuit de comiterea faptei, un tanar de 19 ani, din Aninoasa, care a urcat baut si fara permis de conducere la volan, a fugit de la locul faptei. Potrivit…

- O peroana a murit si alte doua au fost ranite luni dimineata, dupa ce remorca unui camion a ajuns pe contrasens, ciocnindu-se cu un autoturism, pe DN 6, in judetul Caras-Severin. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, accidentul s-a produs pe DN 6, la kilometrul 426, in zona localitatii Armenis,…

- O mașina a cazut in Lacul Floreasca, vineri dimineața. In autovehicul se aflau doi barbați, care au fost transportați la spital. Accidentul s-a produs vineri dimineața, in jurul orei 07.00, pe podul Floreasca. O mașina a cazut in lac și a fost acoperita de apa, imediat ce a daramat gardul de beton.…

- Accident spectaculos pe o șosea din județul Galați. Un TIR ucrainean s-a izbit de un stalp, a ieșit de pe carosabil, a lovit o mașina și a intrat in curtea unui localnic. Totul dupa ce șoferul a adormit la volan. Accidentul a avut loc pe DN26, in localitatea Sivita. La fața locului au fost trimise […]…