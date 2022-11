VIDEO. Momente istorice în China: populația se răscoală împotriva regimului XI Acesta este un moment istoric extraordinar in China. Protestele izbucnesc in toata țara – de la Beijing, la colegii de elita, la alte orașe mari și chiar locuri indepartate. E șocant cand se aud oameni scandand ca Xi sa demisioneze. Protestele impotriva politicii stricte zero COVID a Chinei și a restricțiilor asupra libertaților s-au […] The post VIDEO. Momente istorice in China: populația se rascoala impotriva regimului XI appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

