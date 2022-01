Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul aeronavei militare AN-30 a avut ocazia sa observe un fenomen optic rar, numit si "halo-ul pilotului". Intr-un zbor la o altitudine de 3500 m, cu un strat subtire de nori dedesubt, umbra aeronavei a fost insotita de un curcubeu circular, ca o aura. Se spune ca si-au vazut "ingerul pazitor".…

- Imagini uimitoare si extrem de rare au fost surprinse de un echipaj militar: un curcubeu circular.Astfel de aparitii uimitoare sunt surprinse rareori. Insa, zilele trecute militarii care efectuau un zbor cu un avion Antonov An 30, proiectat pentru misiuni de fotografie aeriana a avut parte de aceste…

- Cu greu avionul a aterizat in Cluj-Napoca, cu puțin timp in urma, potrivit Realitatea PLUS. Avionul trebuia sa aterizeze inca de dimineața, mai exact in jurul orei 11:00, pe aeroportul din baia Mare, dar nu a putut din cauza ceții, astfel ca piloții au fost nevoiți sa survoleze timp de doua ore zona,…

- Un avion plin cu romani care venea din Marea Britanie cu destinația Satu Mare nu a putut sa aterizeze din cauza condițiilor meteo, a transmis Antena 3. Avionul a survolat spațiul aerian din Satu Mare aproximativ doua ore, fiind in imposibilitate de a ateriza pe fondul ceței. Decizia luata…

- "Helidosa informeaza si regreta accidentul tragic al unuia dintre avioanele sale pe aeroportul Las Americas (aeroportul din Santo Domingo) in care au decedat toti pasagerii si echipajul", potrivit comunicatului.Potrivit foii de parcurs publicate de jurnalisti, echipajul era alcatuit din doi piloti si…

- Țarile de Jos se vor inchide duminica. Premierul Rutte a anunțat ca „in principiu, totul” va fi inchis. Carantina se va impune, de aceasta data, incepand cu ora 17.00. In același timp, guvernul se teme de noi revolte - mai multe persoane au fost arestate ca masura de precauție. Olanda vrea sa ia masuri…

- Astazi, 12 noiembrie, se sarbatoreste Ziua Statului Major al Apararii. Cu aceasta ocazie, ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca a transmis un mesaj prin care multumeste pentru tot efortul si sacrificiul de care au dat dovada militarii romani. "Sarbatorim, astazi, Ziua Statului Major al Apararii,…

- Un accident aviatic a avut loc miercuri in Siberia. Cel putin sapte persoane au murit dupa ce un avion cargo a aterizat fortat si a luat foc, miercuri, in estul Siberiei, afirma surse citate de Agentia France-Presse. Avionul, de tip Antonov An-12, a efectuat o aterizare fortata in apropierea orasului…