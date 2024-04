Stiri pe aceeasi tema

- In contextul desfașurarii exercițiului multinațional „JCET-2024” (Joint Combined Exchange Training), astazi 9 aprilie, militarii romani și moldoveni vor efectua salturi cu parașuta din aeronava din dotarea Armatei Naționale.

- Militarii moldoveni, romani și americani participa la exercițiul multinațional „JCET-2024”, acesta avand loc in perioada 1-19 aprilie pe poligoanele Armatei Naționale a Rep. Moldova, potrivit reprezentanților Ministerului moldovean al Apararii.

- Militarii Armatei Naționale, se vor instrui impreuna cu colegii lor din Romania și Statele Unite ale Americii (SUA), la exercitiul multinațional „JCET-2024”, Joint Combined Exchange Training.

- Militarii din cadrul Batalionului cu Destinație Speciala „Fulger” al Armatei Naționale, participa, in perioada 29 ianuarie – 16 februarie curent, la exercițiul JCET- 2024. Potrivit Ministerului Apararii, acesta care desfașoara impreuna cu militarii din cadrul Batalionului 52 Operații Speciale „Baneasa…

- Ministerul Apararii a decis sa modifice regimul alimentar al soldaților Armatei Naționale, ramas neschimbat inca din anul 1992. In noul meniu, va fi redusa porția de produse de panificație și introduse mai multe bucate din carne. La solicitarea tinerilor incadrați in serviciul militar, cantitatea de…

- Militarii din cel de-al 19-lea contingent al Armatei Naționale, detașat in operațiunea de menținere a pacii KFOR, și-au incheiat misiunea in Kosovo. Cu acest prilej, a fost organizata o ceremonie in Tabara Militara 142, la care a participat conducerea armatei. {{728247}}In mesajul sau de felicitare,…

- Un grup de militari ai Armatei Naționale desfașoara activitați de instruire alaturi de soldați romani din cadrul Brigazii 15 Mecanizata „Podul Inalt”, anunța Ministerul Apararii. Instruirea are loc in perioada 14-26 ianuarie, la Centrul Secundar de Instruire pentru lupta de la Smardan, Romania. {{726549}}„Activitațile…