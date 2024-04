Stiri pe aceeasi tema

- In urmatoarele doua saptamini, in Georgia vor avea loc exerciții militare multinaționale "Trojan Trail" cu participarea țarilor militare, precum și a statelor membre NATO. Despre acest lucru au informat Ministerul georgian al Apararii și Ambasada SUA, scrie "Adevarul European". Militarii vor lucra la…

- Rugamintea așa-numitei "Republici Moldovenești Nistrene" (RMN) catre Rusia de o proteja de Moldova nu este acel rezultat pe care il aștepta Kremlinul. Despre acest lucru a declarat reprezentantul Direcției principale de informații (GUR) a Ministerului ucrainean al Apararii, Andrei Iusov, intr-un comentariu…

- Peste 60 de militari moldoveni participa la exercițiul „KFOR 33 Mission Rehearsal Exercise”, care se desfașoara in perioada 26 ianuarie—14 februarie, curent la Centrul de instruire militara din Hohenfels, Germania. Scopul exercițiului este pregatirea contingentelor militare a tarilor participante pentru…

- Militarii din cadrul Batalionului cu Destinație Speciala „Fulger” al Armatei Naționale, participa, in perioada 29 ianuarie – 16 februarie curent, la exercițiul JCET- 2024. Potrivit Ministerului Apararii, acesta care desfașoara impreuna cu militarii din cadrul Batalionului 52 Operații Speciale „Baneasa…

- Militarii din cel de-al 19-lea contingent al Armatei Naționale, detașat in operațiunea de menținere a pacii KFOR, și-au incheiat misiunea in Kosovo. Cu acest prilej, a fost organizata o ceremonie in Tabara Militara 142, la care a participat conducerea armatei. {{728247}}In mesajul sau de felicitare,…

- Pe 22 ianuarie se implinesc 106 de la „batalia de la Galați”, in care, in ianuarie 1918, 3.000 de militari romani, dar și galațeni de la Compania de Pompieri și nu numai, au aparat orașul care era atacat de 12.000 de soldați bolșevici care au bombardat Galațiul și intenționau sa il ocupe, sa jefuiasca…

- Un grup de militari ai Armatei Naționale desfașoara activitați de instruire alaturi de soldați romani din cadrul Brigazii 15 Mecanizata „Podul Inalt”, anunța Ministerul Apararii. Instruirea are loc in perioada 14-26 ianuarie, la Centrul Secundar de Instruire pentru lupta de la Smardan, Romania. {{726549}}„Activitațile…

- Un grup de militari moldoveni, alaturi de colegii lor romani, participa in perioada 14-26 ianuarie la exerciții desfașurate in cadrul Centrului Secundar de Instruire pentru Lupta de la Smirdan, anunța reprezentanții Ministerului Apararii de la Chișinau.