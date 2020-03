Stiri pe aceeasi tema

- In urma sedintei de joi a Comitetului Local pentru Situații de Urgența al municipiului Ploiești, intrunit in vederea adoptarii unor hotarari care vizeaza masurile suplimentare care vor fi luate in contextul declararii starii de urgența pe teritoriul Romaniei, s-au luat unele decizii si in privinta Clubului…

- La ultima intalnire a Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Gherla, desfașurata miercuri la sediul primariei, s-a ridicat problema piețelor agro-alimentare de pe strada Trandafirilor și Stejarului. Mai ales in zilele de luni și vineri, aici exista un aflux mare de oameni, situație…

- Bazarul din Suceava va fi inchis in perioada 18-31 martie pentru a preveni raspandirea noului coronavirus. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu dupa ședința de astazi a Comitetului Local pentru Situații de Urgența. El a spus ca tot din 18 martie, fiecare vinzator din piețele agroalimentare din…

- In urma sedinței Comitetului Local pentru Situații de Urgența, desfașurata in data de 13.03.2020, cu privire la masurile de prevenire a raspandirii virusului COVID-19, Centrul Bugetar Creșe Bacau suspenda relațiile cu publicul, eventualele solicitari, documente vor fi trimise pe adresa de e-mail: [email protected]…

- In urma sedintei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta a orasului Baia Sprie de azi, 13.03.2020, presedintele comisiei, domnul primar Birda Sebastian Alin, va comunica ultimele decizii: In contextul situatiei provocate de coronavirus, Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a orasului Baia…

- In urma ședinței Comitetului Local pentru Situații de Urgența a orașului Baia Sprie de ieri, 13.03.2020, președintele comisiei, primarul Birda Sebastian Alin, va transmite ultimele decizii: Limitarea orarului de funcționare cu clienții, zilnic pana la orele 18⁰⁰, in incintele punctelor de lucru de…

- Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, in calitatea sa de vicepreședinte al Comitetului Local pentru Situații de Urgența al Sectorului 2 al Municipiului București a stabilit astazi masurile privind combaterea posibilei epidemii de COVID 19. Viceprimarul a decis montarea dispenserelor cu…

- Primarul Mihai Chirica a convocat in cursul dupa-amiezii de astazi, 28 ianuarie, la Palatul Roznovanu, o ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgența destinata identificarii și stabilirii unor masuri de prevenire a infecției cu noul coronavirus in Municipiul Iași, suplimentar masurilor uzuale…