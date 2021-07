Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a declarat ca in Romania au fost confirmate 101 cazuri de infectare cu varianta Delta, opt dintre acestea fiind la persoane vaccinate, dintre care sase cu doua doze. El a mentionat ca s-au inregistrat si patru decese la persoane confirmate…

- Melbourne, al doilea oras ca marime din Australia, va intra de joi seara in cel de-al cincilea lockdown, au anuntat autoritatile locale, intr-un moment in care imensa insula-continent depune eforturi pentru a tine sub control un nou focar de coronavirus, informeaza AFP. Masura se va aplica pe intreg…

- Doua persoane in varsta de 62 și 35 de ani, care au fost infectate cu tulpina Delta a COVID-19, au murit, anunța Comitetul Național de Vaccinare. Oficialii precizeaza ca cele doua persoane sunt din județul Bacau, nu erau vaccinate și „aveau condiții medicale preexistente”. Decesele provocate de varianta…

- Astazi, 02 iulie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12582Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12141Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 439Numar…

- "Va exista un nou val pandemic in regiunea europeana, cu exceptia cazului in care vom ramane disciplinati", a avertizat directorul OMS Europa, Hans Kluge, intr-o conferinta de presa susținuta online.Potrivit directorul filialei europene a OMS, saptamana trecuta, numarul infectarilor a crescut cu 10%…

- A durat doar cateva secunde ca doua persoane sa se infecteze cu noua varianta Delta de Covid-19, descoperita in Australia, cand acestea au trecut una pe langa cealalta la cumparaturi, intr-un centrul comercial din Sydney. Nu este singurul caz, scrie abc.net.au . Astfel de focare au fost descoperite…

