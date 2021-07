Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 2.000 de mesaje abuzive s-au postat pe Twitter în perioada Euro 2020 avându-i ca ținte în special pe Jadon Sancho, Bukayo Saka, Marcus Rashford si Raheem Sterling, a anunțat Asociatia Fotbalistilor Profesionisti din Marea Britanie.S-au analizat în total peste…

- Cel putin 14 persoane au murit si doua sunt disparute in Kargazstan si Uzbekistan in urma unor alunecari de teren cauzate de ploi torentiale, au informat marti autoritatile din aceste doua tari din Asia Centrala, potrivit AFP. In imaginile difuzate pe retelele de socializare si in mass-media…

- Ploile din ultimele 24 de ore au provocat pagube substantiale in Bucuresti si in alte 49 de localitati din tara. Doua persoane au fost luate de ape, 7 persoane au fost evacuate in Bacau, iar pentru cei 12...

- Cercetarea, solicitata chiar de guvernul de la Londra, arata ca infectarile au inceput sa creasca la finele lunii mai, odata cu raspandirea variantei indiene a coronavirusului - cunoscuta și sub denumirea de varianta Delta - detectata prima data in India si devenita intre timp predominanta și in Marea…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a spus, sâmbata, premierului britanic Boris Johnson ca relațiile franco-britanice pot fi resetate doar daca respecta acordul Brexit semnat cu Uniunea Europeana, relateaza Reuters. De când Marea Britanie și-a finalizat procesul de ieșire din UE la…

- Ploile abundente din ultimele ore au provocat inundatii in mai multe zone ale judetului Arges, iar vantul puternic a rupt crengi din arbori, pompierii, dar si autoritatile locale intervenind pentru limitarea efectelor vremii nefavorabile, potrivit news.ro. Conform datelor furnizate de reprezentantii…

- Ministrul britanic alsanatatii, Matt Hancock, a laudat rezultatele, pe care le-a descris drept „inovatoare”, intr-un moment in care guvernul se bazeaza pe campania sa de vaccinare pentru a se proteja de un focar al variantei indiene care pune in pericol continuarea planului sau de relaxare a restrictiilor,…

- Sadiq Khan a castigat al doilea mandat de primar al Londrei, invingandu-l pe conservatorul Shaun Bailey, informeaza BBC. Khan a primit 55,2% din votul popular, in al doilea tur, dupa ce niciunul dintre candidati nu a reusit sa obtina majoritatea la primul scrutin.In 2016, fostul membru al Parlamentului…