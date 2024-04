Stiri pe aceeasi tema

- Avionul, care se indrepta luni de la Sydney catre Auckland, a avut o cadere brusca de altitudine, inainte de a se stabiliza, dar a provocat ranirea unora dintre cei aflati la bord, unii pasageri povestind ca au vazut efectiv unii oameni proiectati in plafon. Pe baza informatiilor disponibile, se pare…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise dupa ce furtuni si ploi neobisnuit de puternice au facut ravagii in Pakistan, au anuntat duminica autoritatile din aceasta tara, informeaza DPA. Majoritatea deceselor au fost raportate in provincia nord-vestica Khyber Pakhtunkhwa, unde cel putin 21 de persoane,…

- Marea Britanie este sub ape. Aproape 200 de avertizari si alerte sint in vigoare, iar meteorologii spun ca situatia se va inrautati pina la finalul saptaminii. Pe linga ploile torentiale, britanicii se vor confrunta si cu rafale puternice de vint. Autoritatile spun, de asemenea, ca exista riscul sa…

- Sute de orașe și sate din Bolivia sunt in alerta, deoarece ploile torentiale continua sa faca ravagii in țara sud-americana. Oficialii spun ca 33 de persoane au murit din cauza inundațiilor in ultimele trei luni. Numarul este de opt ori mai mare decat in aceeași perioada a anului trecut, conform mediafax.…

- Ploile abundente au lasat in urma pagube uriașe. Sute de gospodarii au fost distruse de ape, iar pompierii au intervenit cu zeci de autospeciale.Podul provizoriu amenajat in albia raului Suceava, in localitatea Milișauți din județul Suceava, a fost luat de viitura și, astfel, inchis complet circulației.…

- Ploile abundente, din ultimele ore, a ingreunat traficul rutier pe DN7, iar autoritațile au decis ca traficul sa fie restricționat alternativ pe un singur sens de mers. De asemenea, s-a dispus inchiderea coborarii de pe Autostrada A1, in zona Geoagiu pentru fluidizarea traficului rutier. …

- Solenopsis invicta, o specie extrem de invaziva s-a adaptat: invadeaza un intreg continent, dupa ce au invațat sa calatoreascaFurnicile de foc formeaza plute pentru a calatori in zonele inundate din statul Queensland, din nord-estul Australiei. Experții se tem ca specia deosebit de invaziva va reuși…

- Vremea pana in 12 februarie 2024: Prognoza meteo pe urmatoarele patru saptamani. Scapam de frig, dar vin ploile Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat estimarile cu privire la starea vremii in urmatoarele patru saptamani, pentru perioada 15 ianuarie – 12 februarie 2024. Meteorologii…