VIDEO Manchester City este, în premieră, campioana Europei! Manchester City a castigat in premiera trofeul Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Inter Milano cu scorul de 1-0 (0-0), sambata seara, in finala desfasurata pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul. Singurul gol al partidei a fost marcat de Rodri, in minutul 68, cu un șut de la 20 de metri, golul care a adus primul trofeu al Ligii Campionilor din istoria lui Manchester City. Pentru City sezonul 2022/2023 este unul istoric, in care a reusit tripla campionatul Angliei, Cupa Angliei, Liga Campionilor. Este a doua echipa din Anglia care reușește așa ceva, dupa rivala Manchester United.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

