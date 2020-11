Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a primit miercuri, in numele MAE, medalia "Centenarul Marii Uniri", conferita de catre presedintele Klaus Iohannis, seful diplomatiei romane declarand ca aceasta este recunoasterea efortului de echipa. "Recunoasterea meritelor echipei Ministerului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, si-a exprimat satisfactia, luni, pentru victoria "clara" a Maiei Sandu la alegerile prezidentiale din Republica Moldova, subliniind ca aceasta arata dorinta cetatenilor tarii pentru "un parcurs democratic si european cert". Bogdan Aurescu a…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut joi o convorbire telefonica cu Dominic Raab, ministrul Afacerilor Externe, al Commonwealth-ului si dezvoltarii al Regatului Unit. Dialogul a prilejuit un schimb de opinii cu privire la agenda bilaterala, inclusiv in contextul marcarii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis un mesaj catre romanii din Statele Unite ale Americii sa ia in considerare votul prin corespondenta si sa se inregistreze in acest sens, adaugand ca vor fi organizate sectii de votare pe teritoriul SUA pentru alegerile parlamentare programate…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca recomanda "ferm" romanilor din strainatate, in contextul pandemiei COVID-19, sa opteze pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare programate in decembrie. "Chiar daca in acest moment avem doar…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o convorbire telefonica cu omologul polonez Zbigniew Rau, pe teme de interes comun de pe agenda bilaterala, cu accent pe situatia din Belarus, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis, vineri, AGERPRES. Cei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, joi, o intrevedere cu presedintele Statului Israel, Reuven Rivlin, in cea de a doua zi a vizitei pe care oficialul roman o efectueaza in Israel. In cadrul discutiilor, "a fost apreciata in mod deosebit contributia comunitatii de origine romana din…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din Romania a anunțat ca, in urma unei discuții telefonice dintre Bogdan Aurescu și omologul maghiar, Peter Szijjarto, s-a confirmat ca tranzitul cetațenilor romani nu va fi afectat de restricțiile anunțate ieri. Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe a discutat…