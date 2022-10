Stiri pe aceeasi tema

- Rishi Sunak a fost desemnat, luni, noul lider al Partidului Conservator si urmeaza sa devina premier al Regatului Unit, dupa ce Penny Mordaunt s-a retras din alegerile interne, urmand exemplul lui Boris Johnson, in urma demisiei din post a lui Liz Truss dupa 44 de zile de mandat, relateaza AFP si „The…

- Boris Johnson a anunțat, duminica seara, ca s-a retras din cursa pentru viitorul premier al Marii Britanii, spunand ca și-a dat seama ca țara și Partidul Conservator au nevoie de unitate, noteaza Reuters. Boris Johnson spune ca are multe de oferit, insa nu este acest momentul potrivit pentru a o arata,…

- Regele Charles al III-lea a sustinut un scurt discurs, iar apoi a citit si semnat documentul prin care a fost proclamat suveran britanic, in cea de-a doua parte a ceremoniei de la Palatul St James din Londra. S-a citit proclamația de investire a regelui și s-a intonat pentru prima oara „God Save the…

- Liz Truss a fost aleasa luni in functia de lider al conservatorilor britanici. Marți, ea va fi nominalizata pentru postul de prim-ministru. Liz Truss a obtinut 81.326 de voturi, iar contracandidatul ei, Rishi Sunak, 60.399, a anuntat Sir Graham Brady, care a subliniat ca votul a fost ”liber si corect”.…

- Compania rusa de stat Gazprom va plati 8,6 miliarde de lire sterline (9,95 miliarde de euro) catre Kremlin, dupa ce a inregistrat profituri record, relateaza The Guardian. Compania a raportat un profit net de 2,5 miliarde de ruble (41,4 miliarde de euro) in primele șase luni ale acestui an. Kremlinul…

- Delegatia trimisa de Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a ajuns in orasul Zaporojie, din sudul Ucrainei, aflat la doua ore de mers cu masina de centrala nucleara, relateaza The Guardian. Un convoi a condus echipa formata din 14 inspectori, condusa de seful AIEA, Rafael Grossi, care…

- Marina Ovsyannikova, jurnalista rusa care a devenit celebra dupa ce a protestat impotriva razboiului din Ucraina, intrand in direct și aratand un afiș prin care cerea sa inceteze conflictul declanșat de țara ei, a fost arestata din nou. De data asta, acuzația e de știri false despre Forțele Armate Ruse,…

- Boris Johnson este susținut de un grup de politicieni conservatori pentru șefia NATO, anunța publicațiile britanice The Telegraph și Express. El este vazut de leadership-ul Partidului Conservator drept candidatul potrivit pentru aceasta funcție in toamna anului 2023, cand mandatul lui Jens Stoltenberg…