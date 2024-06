Stiri pe aceeasi tema

- Alarma de incendiu s-a declansat in timpul nopții la un hotel din Mamaia, iar 30 de persoane s-au evacuat. Pompierii au verificat fiecare etaj si au constatat ca incendiul nu se confirma. Ei au precizat ca alarma ar fi putut fi declansata de la o tigara electronica.

- Poliția Romana a declanșat o ancheta interna pentru a verifica modul in care Diana Șoșoaca, aflata in campanile electorala și imbracata in uniforma militara, a ajuns sa urce pe o motocicleta de Poliție. Valer Kovacs, agentul care i-a permis Dianei Șoșoaca sa se urce pe motocicleta, a anunțat ca deja…

- Directoarea Directiei Resurse Umane din Ministerul Sanatatii, un functionar din minister si alte doua persoane au fost trimise in judecata, pentru fapte asimilate celor de coruptie, cei doi functionari publici fiind suspectati ca au transmis unei persoane subiectele pentru un concurs de angajare pe…

- Douazeci de persoane au fost condamnate definitiv de Curtea de Apel Pitesti pentru fapte de coruptie si alte infractiuni in legatura cu vaccinari fictive anti-COVID-19. Unul dintre inculpați era registrator la un centru de vaccinare din Argeș. A primit 2 ani și 4 luni de inchisoare cu executare pentru…

- Sute de persoane s-au autoevacuat duminica, 31 martie 2024, cand alarma de incendiu s-a declanșat intr-un supermarket din Radauți, județul Suceava. Pompierii au intervenit la fața locului și au descoperit cauza declanșarii alarmei de incendiu.

- Elevii de la aproximativ 40 de licee din Franța au primit in spatiul lor digital de lucru (ENT) un mesaj de amenintare cu decapitarea. Autorul, care se revendica de la gruparea jihadista Statul Islamic (SI), ameninta și ca institutiile respective de invatamant vor exploda joi, la ora locala 15.00 (16.00,…

- Comisia responsabila de alegerile din Rusia a transmis ca sistemul sau de vot online s-a defectat vineri din cauza numarului mare de persoane care au incercat sa voteze in acest mod. In prima din cele trei zile de vot, aproximativ 500.000 de persoane au votat online in cursul diminetii numai la Moscova,…