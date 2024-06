Stiri pe aceeasi tema

- Continua sa apara ecouri ale alegerilor locale din 9 iunie. Actualul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, caștigator al unui nou mandat in fruntea PMB, spune ca premierul Marcel Ciolacu, liderul PSD, l-a sunat sa-l felicite. Edilul general a dezvaluit ca a discutat deja și cu președintele PNL,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, marti, ca prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a sunat pentru a-l felicita in urma obtinerii unui nou mandat si i-a transmis ca ar trebui sa discute despre viitorul Bucurestiului, transmite Agerpres.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, care a candidat pentru un nou mandat și a fost prezentat drept caștigator de catre rezultatele sondajelor la ieșirea de la urne, a declarat duminica seara: „Probabil am facut greșeli in ultimii ani, dar niciodata nu mi-am batut joc de mandat.” El a subliniat…

- Dupa ce ROMANIA LIBERA a aratat cum primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, iși filmeaza clipuri electorale inclusiv in Centrul Istoric al Bucureștiului, eliminand insa din cadre cladirile-monument aflate in paragina, echipa de campanie a edilului-șef a venit cu explicație. Urmare a articolului…

- Primarii USR fac investiții masive in modernizarea mijloacelor de transport public in orașele pe care le administreaza.La Brașov, primarul Allen Coliban are deja cea mai mare flota de autobuze electrice din Romania, iar Dominic Fritz a inceput, la Timișoara, inlocuirea intregii flote de transport in…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat marti ca lupta pentru fotoliul de edil al Bucurestiului se va da intre el si Cristian Popescu Piedone, chiar daca in cursa electorala a intrat si Gabriela Firea.

- Primarul-general al Capitalei, Nicușor Dan, a discutat recent la Prima TV despre provocarile legate de gestionarea ciorilor din parcurile Bucureștiului, recunoscand ca abordarile anterioare nu au fost eficiente. In ciuda demararii curațeniei de primavara in parcuri, problema ciorilor ramane una deranjanta…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anunțat ca Oana Sivache va fi inlocuita joi, 28 martie, de la conducerea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB), dupa ce Parchetul i-a interzis sa mai ocupe functia pentru 60 de zile.„Am primit de la avocatul doamnei Sivache,…