- Grupul franco-german de armament KNDS, care produce in special tunurile Caesar, a oficializat vineri, la Paris, crearea unei filiale in Ucraina, in prezenta presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, fost ministru al Apararii, considera ca industria de aparare din Romania are șanse sa se revitalizeze prin colaborarea cu firme din Germania și ca avantajul va fi reciproc, intrucat firmele din Germania pot obține contracte pentru procesul de modernizare a Armatei…

- Cabinetul de miniștrii din Ucraina a aprobat, pe 21 mai, o masura prin care soldații ucraineani ar putea sa primeasca zile libere in plus daca pot confirma ca au distrus echipament militar rusesc.

- Producatorul german de armament Rheinmetall a raportat marti o crestere de 60% a profitului operational in primul trimestru al acestui an, in contextul in care grupul implicat in fabricarea tancurilor Leopard se bucura de explozia cheltuielilor militare dupa invazia ruseasca din Ucraina, transmite Reuters,…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba a primit cu laude pachetul de ajutor din partea SUA in valoare de 61 miliarde de dolari, adoptat marti de Congres dupa indelungi așteptari, dar avertizeaza, intr-un interviu pentru The Guardian, ca noile livrari militare catre Ucraina nu vor schimba imediat…

- In ultimul deceniu, gigantul apararii a avut o relatie comerciala certa cu 81 de tari si posibil cu alte 12, reprezentand impreuna aproape jumatate (48%) din toate tarile la nivel global, arata o investigatie a organizatiei non-profit Action on Armed Violence din Marea Britanie. Printre acestea sunt…

- Ucraina și Marea Britanie au semnat un acord-cadru de cooperare in sectorul apararii și al producției de armament, au declarat oficialii de la Kiev, relateaza Sky News, potrivit g4media.ro. Documentul a fost semnat in cadrul unei conferințe a industriei militare din capitala ucraineana, la care au participat…

- Comisia Europeana a anuntat vineri alocarea a 500 de milioane de euro pentru companii din UE, in vederea cresterii capacitatii de productie a munitiilor, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Productia suplimentara ar urma sa asigure Ucrainei mai multe proiectile de artilerie si sa refaca stocurile…