VIDEO Japonia: 19 persoane date dispărute în urma unei alunecări de teren (responsabil local) Nouasprezece persoane sunt date disparute in departamentul Shizuoka din centrul Japoniei dupa ce o alunecare de teren provocata de ploile abundente a distrus mai multe case sambata, a declarat pentru AFP un responsabil al departamentului.



In imaginile difuzate de televiziunea japoneza se pot vedea torente de noroi care distrug cladiri din orasul de coasta Atami, in timp ce locuitorii incearca sa se puna la adapost.



Un oficial din departamentul Shizuoka, responsabil pentru dezastrele naturale, a declarat pentru AFP ca "nu detine informatii despre siguranta a 19 persoane".

Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

