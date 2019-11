Stiri pe aceeasi tema

- Actorul James Dean va fi readus pe marile ecrane, cu ajutorul efectelor vizuale, in drama „Finding Jack”, scrie Variety, potrivit news.ro.Dean, cunoscut pentru filme precum „Rebel fara cauza/ Rebel Without a Cause”, „La Est de Eden/ East of Eden” si „Giant”, a murit intr-un accident de masina…

- FCSB și Sepsi se infrunta in etapa cu numarul 15 din Liga 1. La 0-1, gazdele au obținut o lovitura de la 11 metri in minutul 54, dupa un duel intre Dimitrov Velev și Florin Tanase. FCSB - Sepsi e liveTEXT AICI!Vezi VIDEO cu faza Florin Tanase, recunoscut pentru abilitatea de a obține lovituri de la…

- Alain Delon revine, in noiembrie, pe marile ecrane. Dupa o absența de un deceniu, timp in care a fost victima unui accident vascular cerebral, Alain Delon revine pe marile ecrane, potrivit Le Figaro. Actorul iși va juca propriul rol in primul lungmetraj al jurnalistului Michel Denisot, intitulat Toute…

- „Once Upon a Time in... Hollywood”, al noualea lungmetraj al lui Quentin Tarantino, va fi lansat pe marile ecrane din China la finalul lui octombrie, dupa trei lui de la premiera nord-americana.

- Mihai Zgardan (35 de ani), unul dintre putinii restauratori de masini de colectie din Romania, are Franta la picioare dupa ce a castigat medalia de aur la concursul „Renault Classique“, cu un Renault 12 Gordini, un model din seria care a inspirat Dacia 1300

- ASUS Republic of Gamers (ROG) a prezentat la IFA Berlin 2019 noile ecrane cu rate de refresh de 300Hz implementate pe mai multe laptopuri Strix și Zephyrus, oferind o viziune a viitoarelor portabile destinate sporturilor electronice și gaming-ului avansat. Aceste afișaje revoluționare sunt cele mai…

- Ei sunt concurentii alesi la „Imi place dansul” (Kanal D) Concurentii vor face spectacol pe micile ecrane, in fiecare sambata si duminica, de la ora 20:00, la Kanal D, in cadrul show-ului jurizat de Beatrice Rancea, Emil Rengle, Cocuta si CRBL. Va prezentam, mai jos, concurentii, stilurile lor de dans…

- Campioana CFR Cluj a anuntat, joi, pe site-ul oficial, transferul atacantului ivorian Lacina Traore, in varsta de 29 de ani. Dan Petrescu (50 de ani) a anuntat ca Lacina Dan Petrescu (50 de ani) a anuntat ca Lacina Traore (29 de ani) e primul transfer facut de CFR Cluj dupa calificarea in play-off-ul…