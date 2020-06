Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de proportii a avut loc acasa la parintii lui Viorel. Veronica si sotul sau au decis sa mearga in satul natal, ca sa-si viziteze, fiecare dintre ei familiile, dar si fiica. Insa, ceea ce s-a intamplat dupa sosirea Veronicai, la poarta socrilor, nimeni nu avea cum sa prevesteasca.

- Scandal monstru in platoul „Acces Direct”, dupa ce Viorel a vazut imaginile filmate pe ascuns dupa reprezentația Veronicai și a lui Rafaelo de la Antena Stars. Vio a aflat ca soția lui a preferat sa fie condusa acasa de celebrul artist și a rabufnit, suparat ca Veronica nu a vrut sa ii spuna cine a…

- Dupa ce Vulpita si Rafaelo au lansat piesa lor, Viorel s-a transformat in cel mai mare dusman al sotiei sale! Foc si para! Asa a fost Viorel, aseara, dupa ce a ascultat cel mai nou hit al Veronicai. O mare bucurie pentru ea, o imensa suparare pentru el.

- Cei doi soți care fac ravagii in emisiunea „ Acces Direct ” stau de mai multe luni in Capitala, iar fetița lor, Maria, a ramas in grija bunicii din partea tatalui in satul Blagești, județul Vaslui. Astfel, micuța plange de dorul parinților sai, chiar daca soții Stegaru au trimis acasa de Paști pachete…

- Tensiunea intre sotii Stegaru e, parca, pe zi ce trece, tot mai mare! Faptul ca Viorel vorbeste, pe la spatele sotiei, cu alte domnisoare, o tulbura cumplit pe Veronica. Atat de tare, incat aseara, dupa emisiune, a suna la numarul de telefon la care Viorel a trimis sms-uri siropoase.

- Au tras o sperietura sora cu moartea! Ieri, cand au ajuns acasa, vulpița și Viorel au gasit un bilet misterios care le-a dat fiori de gheața pe șira spinarii! Ingroziți, cei doi au chemat echipa Acces Direct la ei acasa, sa le arate surpriza mai mult decat neplacuta!

- Teama a pus stapanire pe sotii Stegaru. deveniți celebri dupa aparițiile la emisiunea Acces Direct! Veronica si Viorel sustin ca ar fi fost urmariți de oameni necunoscuti care le-ar vrea raul și au ajuns sa le fie frica sa mai iasa din casa.

- Vulpita si Viorel din emisiunea Acces Direct au vrut sa se relaxeze putin si sa se gandeasca la relatia lor. Si pentru ca in ultima vreme tensiunea dintre ei a atins cote alarmante, sotii Stegaru au vrut afle ce le rezerva viitorul, chiar de la celebrul astrolog Minerva, care a facut previziuni surprinzatoare…