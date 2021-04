Stiri pe aceeasi tema

- „E foarte limpede ca nu sunt de post, pentru ca acelea sunt niste fiinte. Chiar daca nu au sange, cum se spune. E o argumentatie falsa. Unde ati vazut sange in lapte si branza. Nici vorba! E un fel de smecherie, un fel de a boteza aceste fructe dintr-o lacomie", a afirmat IPS Teodosie. Marti, Cancelaria…

- Fructele de mare au devenit un aliment destul de controversat in randul credincioșilor care doresc sa se pregateasca pentru Paște ținand post. Persoanele care țin Postul Paștelui consuma fructe de mare crezand ca sunt potrivite pentru post, insa, in realitate, fac o mare greșeala. IPS Teodosie a venit…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului atrage atenția asupra viciilor care anuleaza orice reținere alimentara din timpul postului. Acesta ii sfatuiește pe credincioși sa renunțe cat mai repede posibil, dintr-o data. „Acest pacate este mai mare ca beția” IPS Teodosie a ținut sa le aminteasca credincioșilor,…

- Arhiepiscopia Tomisului a emis un comunicat de presa in care clarifica situație ”averii” deținute de IPS Teodosie dupa ce mai multe publicații au publicat materiale din care reieșea ca acesta ar deține averi impresionante. In comunicatul semnat de ”Clerul și credincioșii Arhiepiscopiei Tomisului”,…

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, spune ca autoritațile nu vor inchide bisericile din Constanța din cauza epidemiei de Covid 19. Nu se vor inchide la noi, sa luptam impreuna și sa ne marturisim credința, este mesajul lui Teodosie, potrivit Mediafax.

- Vestea ca bugetul alocat cultelor s-a diminuat drastic polarizeaza din nou societatea romaneasca. Unii au adoptat cu entuziasm decizia, alții o conteta, iar unora - printre care și Arhiepiscopul Tomisului inca nu le vine a crede. Guvernul Romaniei a anunțat ca in 2021 va aloca mai putini bani cultelor…

- Intr-o emisiune radio, transmisa de postul Radio Dobrogea, arhiepiscopul Tomisului a comentat amuzat intrebarile venite de la ascultatori pe tema vaccinarii și a purtatului maștii, scrie Adevarul . IPS a fost intrebat de o ascultatoare, prin intemerdiul moderatorului emisiunii daca prin vaccinul anti-COVID …

- Arhiepiscopul Tomisului a declarat marți, in urma tragediei care a avut loc la Suceava in carea un bebeluș a murit dupa botez, ca „nu ne indimidam”. Precizarile lui IPS Teodosie vin dupa ce Patriarhia Romana a anunțat ca Taina Botezului poate fi savarșita și prin turnarea apei in capul bebelușului,…