- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Ambasada SUA de la București, unde are loc recepția cu ocazia celei de-a 247-a aniversari a Zilei Independenței, ca „Romania și Statele Unite sprijina Ucraina și Republica Moldova pentru asigurarea securitații, a stabilitații și a parcursului lor…

- La mai bine de un an de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, nu sunt semne ca presedintele Vladimir Putin ar fi slabit, potrivit serviciului secret al Germaniei, informeaza marti dpa. Nu exista fisuri vizibile in sistemul condus de Putin, a declarat luni, la Academia Federala pentru Politica de Securitate…

- Nu exista fisuri vizibile in sistemul condus de Putin, a declarat luni, la Academia Federala pentru Politica de Securitate (BAKS) din Berlin, seful Serviciului de Informatii Externe (BND), Bruno Kahl.Rusia inca este in pozitia de a "purta razboi pe termen lung" cu soldatii nou recrutati, a spus Kahl,…

- Mai multe tari ale Uniunii Europene au lansat joi o initiativa de reformare a procesului de luare a deciziilor in UE in materie de aparare si politica externa, un subiect care ii divizeaza de mult timp pe cei 27, relateaza Boursorama. Decizia il va afecta pe Viktor Orban, premierul Ungariei care a blocat…

- Mai multe tari ale Uniunii Europene au lansat joi o initiativa de reformare a procesului de luare a deciziilor in UE in materie de aparare si politica externa, un subiect care ii divizeaza de mult timp pe cei 27, relateaza Boursorama. Noua state "prietene", printre care Franta si Germania, cer o reforma…

- Departamentul american al Justitiei a anuntat, marti, decizia de inculpare a unor cetateni americani si rusi pentru cooperare cu serviciile secrete ruse intr-o ampla campanie de influentare a opiniilor electorale in Statele Unite, informeaza Mediafax.Acuzatiile, formulate de o instanta judiciara…

- Putin a semnat o noua strategie de politica externa. Președintele rus a anuntat astazi ca a semnat decretul in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate al Federației Ruse. Noua politica prevede ca Occidentul reprezinta o amenințare „existențiala” pentru Rusia care iși propune sa elimine „dominatia” SUA…

- Rusia a adoptat vineri o noua doctrina de politica externa in care desemneaza SUA si Occidentul ca origine a „amenintarilor existentiale” la adresa Moscovei, pe fondul unei crize diplomatice legate de conflictul declansat de Kremlin in Ucraina, relateaza France Presse. Noul concept de politica externa…