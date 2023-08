Stiri pe aceeasi tema

- Tupeul fantastic al unor hoți a fost surprins de camerele de supraveghere ale unei bijuterii din Arad. Pe imagini apare o femeie insarcinata, care, profitand de un moment de neatenție al angajatului, intinde mana peste tejghea și fura o bijuterie din aur in valoare de peste doua mii de lei. Totul a…

- Opt copii și un adult cazați intr-o tabara in Sinaia au ajuns la spital pentru ca li s-a facut rau dupa ce au mancat in piața orașului. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova a intervenit, marti, in orasul Sinaia, pentru acordarea primului ajutor unui grup de persoane care acuza stare de rau…

- Centrul de Resurse Juridice, organizatia care a semnalat cele mai multe dintre neregulile descoperite in azile, cere o structura de criza pentru gestionarea acestor cazuri si crede necesara modificarea Codului Penal. Centrul de Resurse Juridice a transmis Guvernului o adresa cu principalele observatii…

- Un apartament de doua camere situat in centrul municipiului Brașov a fost vandut de RIAL SA, compania care administreaza fondul de locuințe al municipalitații, contra sumei de 723 de lei, scrie Agerpres. Informatia, potrivit careia SC RIAL – din subordinea Primariei Brasov – a vandut un apartament de…

- 12 localitati din judetele Arad, Bistrita-Nasaud, Mures si Sibiu au fost afectate de inundatii joi, fiind desfasurare zeci de interventii pentru scoaterea apei din gospodarii. ”In 22 iunie, in intervalul 07.00-21.00, fenomenele hidrometeorologice prognozate pentru aceasta perioada au produs efecte…

- Mai mulți elevi care strigau și aleargau pe strazile Kievului, ingroziți de bombardamentele rușilor, au fost filmați, iar imaginile au fost postate pe rețelele de socializare. O serie de explozii au fost auzite luni in capitala ucraineana Kiev. Primarul regiunii, Vitali Klitschko, a declarat ca au avut…

- Un polițist aradean a agresat o femeie in varsta de 70 de ani, in centrul orașului, in zona Piaței Catedralei, informeaza Poliția. Barbatul, in varsta de 46 de ani, polițist la IPJ Arad, pe fondul unor conflicte mai vechi, a lovit-o pe femeie, chiar in centrul orașului Arad. Polițistul este cercetat…

- Patriarhul rus Kirill a fost implicat intr-un accident. S-a izbit de un autoturism marca Volvo in centrul Moscovei. Consecințele accidentului sunt momentan necunoscute. Limuzina Aurus ce aparține Patriarhului Kirill al Rusiei a fost implicata intr-un accident in centrul Moscovei, luni dimineața, in…