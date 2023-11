Stiri pe aceeasi tema

- Politia turca a folosit duminica tunuri cu apa și gaze lacrimogene pentru a dispersa o manifestatie pro-palestiniana in apropierea bazei militare NATO de la Incirlik, in sudul țarii, unde Statele Unite au depozitat arme nucleare.

- Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt au fost sesizați, luni, prin apel la 112, de catre un barbat din comuna Movileni, județul Olt, cu privire la faptul ca tatal sau s-a incuiat in casa și amenința ca va da foc imobilului.La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Secției de Poliție…

- La data de 16 octombrie 2023, in jurul orei 12:15, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Olt au fost sesizati, prin apel la 112, de catre un barbat din comuna Movileni, judetul Olt, cu privire la faptul ca tatal sau s a incuiat in casa si ameninta ca va da foc imobilului. La data de 16 octombrie…

- Mircea Sandu (70 de ani), fostul președinte al Federației Romane de Fotbal, intervine in scandalul dintre Gica Popescu (56 de ani), fostul capitan al naționalei, și Edi Iordanescu (45 de ani), selecționerul primei reprezentative. ...

- Potrivit unui prim bilant, 24 de persoane au fost amendate, iar zece arestate, relateaza Le Figaro. Une manifestation pro #Palestine a #Paris est marquee par une atmosphere tendue, avec des arrestations en cours. https://t.co/QTlLmzUAV6 — alerte365 (@alerte365) October 12, 2023 Cette manifestation…

- Scene regretabile s-au petrecut saptamana aceasta in „Liga Florilor”, la meciul de handbal feminin dintre Magura Cisnadie și CSM Ramnicu Valcea, incheiat cu o remiza, 36-36. Forțele de ordine au intervenit in forța in sectorul ocupat de fanii valcencelor, folosind inclusiv spray-urile cu gaze lacrimogene…

- Presa turca scrie ca schimburi de focuri au fost auzite in cartierul in care se afla Parlamentul si numeroase ministere.Numeroase vehicule de politie si ambulante au fost desfasurate in sector.”ATENTAT TERORIST”Ministrul turc de Interne Ali Yerlikaya a denuntat intr-o postare pe X un ”atentat terorist”.”Catre…

- Cel puțin 10 persoane au fost ranite luni cand o explozie a zguduit silozurile de cereale din apropierea portului Derince, in vestul Turciei. O ancheta a fost lansata pentru a afla cauza exploziei, a declarat guvernatorul din Kocaeli, Seddar Yavuz, potrivit Reuters.