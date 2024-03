Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Cluj au intervenit sambata dimineața, in jurul orei 7.45, in zona Garii Cluj-Napoca, in scopul aplanarii conflictului iscat intre suporteri ai echipelor de fotbal Universitatea Cluj, respectiv CFR Cluj. Cinci persoane implicate au fost legitimate…

- Patru tineri, dintre care doi minori, au ajuns azi-noapte la Poliție, dupa ce s-au batut pe o strada din Bistrița. Tot azi-noapte, alți tineri au facut scandal in apropierea unui club din oraș. Jandarmii din cadrul Detașamentului 1 Mobil Bistrița au intervenit aseara, in jurul orei 23.30, pentru aplanarea…

- Seara trecuta, in jurul orei 22.30, intervenția prompta și rapida a polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj și a jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj și Gruparii de Jandarmi Mobile “Frații Buzești” Craiova a prevenit escaladarea unei situații conflictuale…

- Mai multe incidente violente au avut loc pe Stadionul „Arcul de Triumf”, inaintea meciului dintre Dinamo București și UTA Arad, scor 1-0. Suporterii celor doua formații s-au batut, chiar pe teren, inainte de startul partidei. La conflictul violent au luat parte și suporterii celor de la CSA Steaua,…

- Bataie la Dedulești, localitatea din apropiere de Pitești recunoscuta pentru mititeii foarte… mari. Intr-o parcare din cunoscuta localitate s-au intalnit fanii echipei Universitatea Cluj și... The post Bataie la Dedulești intre fanii lui „U” și suporterii lui UTA! Scandal și pe „Arcul de triumf”, startul…

- Calatorii aflati luni seara in gara in asteptarea trenului au fost deranjati de doi barbati intre care s-a iscat un scandal pe fondul unor neintelegeri mai vechi.Jandarmii au intervenit si au aplanat conflictul dintre acestia, care se pare ca a izbucnit pe fondul consumului de bauturi alcoolice. ...

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți de dimineața, la o casa din comuna Butimanu. Pompierii au acționat in forța, iar o persoana care fusese surprinsa de flacari a fost evacuata. „Intervenție in cazul unui incendiu la o casa in localitatea Butimanu. La fața locului, echipajele de intervenție au constatat…