Video: Inter ratează calificarea în ziua când moare o mare legendă! CHIȘINAU, 9 dec – Sputnik. Formația lui Antonio Conte a dominat partida cu ucrainenii, dar nu a reușit sa inscrie golul victoriei. Gazdele au avut o bara prin Martinez și alte șanse ratate de Lukaku și Eriksen. Inter a adunat șase puncte și a terminat pe ultimul loc. Șahtior, in schimb, va merge in Europa League. © REUTERS / ALBERT GEAVideo: Messi, umilit de Ronaldo in Liga Campionilor!Inter a parasit Europa chiar in ziua in care a decedat legendarul Paolo Rossi, eroul Italiei la Campionatul Mondial din 1982. El a marcat șase goluri la turneul final din Spania: trei contra Braziliei… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

