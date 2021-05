Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, luni, inaintea reuniunii Consiliului European, despre subiectele majore ce se vor discuta. Una din teme este deturnarea avionului de linie din Belarus despre care Klaus Iohannis a spus “Ceva nemaiintalnit!” “Vom discuta și despre situația avionului deturnat din…

- Uniunea Europeana (UE) a cerut o ancheta internationala cu privire la obligarea de catre autoritatile belaruse a unui avion apartinand Ryanair sa aterizeze la Minsk, cu scopul arestarii opozantului belarus Roman Protasevici, relateaza Reuters. ”Prin acest act coercitiv, autoritatile belaruse au pus…

- Europe has reacted with outrage on the forced landing of a Ryanair flight in Belarus, the European Council said that it will consider the consequences of this action on Monday at the EU summit dinner, where leaders are due to discuss relations with Russia and Britain and will consider punitive steps…

- Un avion polonez ar fi fost deturnat joi dimineața, deasupra Europei de persoane necunoscute. Aparatul de zbor spre indreapta spre Oceanul Atlantic. Autoritațile nu au confirmat informația și nu se știe public numarul persoanelor aflate la bordul aeronavei. Teroștii ar fi preluat controlul unui avion…

- Mirii ar putea sa fie obligați sa invite la nunta și o asistenta medicala. Aceasta ar fi una dintre noile condiții propuse pentru organizarea petrecerilor, nunților și botezurilor, care vor fi reluate incepand cu 1 iunie. Asistenta medicala va fi necesara pentru recoltarea probelor biologice, pentru…

- O fetita de doi ani a fost accidentata, sambata, in Sibiu, de un biciclist care a fugit de la locul faptei. Politistii cer sprijinul cetatenilor pentru identificarea si depistarea biciclistului. „Va solicitam sprijinul in vederea identificarii si depistarii persoanei din imagine, un biciclist care,…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, vineri, inaintea ședinței Comitetului Interministerial care va discuta masurile de relaxare, ca se are in vedere renunțarea la masca de protecție pe plaja, la munte, in salile de sport și bazinele de inot incepand cu 1 iunie. “MAI a trimis propuneri, fiecare…

- Doi deputați UDMR au depus un proiect de lege care prevede ca inmatricularea și inregistrarea vehiculelor la RAR sa se faca intr-o singura zi și intr-un singur loc, conform hotnews.ro. Cei doi deputați propun ca inmatricularea vehiculelor sa se desfasoare numai la sediile Registrului Auto Roman (RAR).…