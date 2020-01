​​VIDEO Indignare la Ankara: Un eurodeputat grec a rupt drapelul Turciei în Parlamentul European Europarlamentarul grec Ioannis Lagos a rupt miercuri o imagine a drapelului Turciei în timpul unei sesiuni a Parlamentului European. Joi, Ankara a denuntat gestul sau drept &"rasist&", relateaza AFP, citata de Agerpres.



Lagos a criticat Turcia, apoi a ridicat si a rupt o foaie de hârtie pe care era imprimat steagul turc. &"Nu faceti altceva decât sa alintati Turcia, care ne inunda cu fluxuri neîntrerupte de migranti. Iar acest drapel turc este înmuiat în sânge. Singurul lucru de facut este sa strigam "Afara cu turcii!"&", a sustinut el.



Ales…

Sursa articol: hotnews.ro

