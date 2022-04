Un incendiu puternic a izbucnit, joi dupa-amiaza, la fosta fabrica de tigari a omului de afaceri Zaher Iskandarani, care a fost dat in urmarire internationala, dupa ce a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, pentru contrabanda cu tigari. Una dintre halele fabricii care se afla in localitatea Sacalaz, langa Timisoara, in care au fost depozitate jocuri electronice, a luat foc, iar pentru zona respectiva a fost transmis mesaj Ro-Alert din cauza degajarii mari de fum.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

.ro ×…